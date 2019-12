-NEW YORK'TA PARKLARDA DA SİGARA İÇİLMEYECEK NEW YORK (A.A) - 15.09.2010 - ABD'nin New York kentinde sigara yasağı, bar ve lokantaların ardından park ve plajlarda da uygulamaya koyuluyor. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, kararını ''Bu konuda bilim gayet açık. İçeride ya da dışarıda yoğun biçimde sigara dumanına maruz kalmak sağlığı olumsuz etkiliyor. Bugün bu konuda harekete geçiyoruz'' ifadesiyle açıkladı. Kararın Belediye Meclisi tarafından da onaylanması gerekirken, bunun sadece bir formalite olduğu belirtiliyor. Belediye Meclisi üyesi Christine Quinn de, ''Kanun uygulandığında bütün New Yorklular başkalarının sigarasının dumanını solumadan parkta gezebilecek ya da plajda bir gün geçirebilecekler'' dedi. New York kentinde 22,5 kilometrelik bir plaj ve bin 700 kadar da park ve açık oyun alanı bulunuyor. Eski bir sigara tiryakisi olan, daha sonra ise sigaraya savaş açan Belediye Başkanı Bloomberg, 2003'te bar ve lokantalarda sigarayı yasaklarken ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı.