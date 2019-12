New York'ta panik büyüyor

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg bugün New York'ta düzenlediği basın toplantısında, kentte 26 okulun kapalı olduğunu ve tüm kentte 192 H1N1 virüsü vakası olduğunu belirtti. Bloomberg kapalı olan 26 okulun sadece birinde H1N1 virüsünün görüldüğünü söyledi.



Bloomberg kentte başta Güney Amerika asıllı New Yorklular'ın yoğun olarak yaşadıkları Queens semti olmak üzere hastanelerin acil servislerinde yetişkin hastalarda yüzde 20, çocuk kısmında ise yüzde 50 oranında bir artış olduğunu kaydetti. Bloomberg kentte görülen H1N1 virüs vakalarının genelde orta şiddette geliştiğine ve tedaviye yanıt verdiğini belirtti.



Bloomberg, kentte 2 gün önce 16 aylık bebeğin ölümünün H1N1 virüsünden kaynaklanmadığına inandıklarını, ancak negatif çıkan ilk testin ardından daha detaylı bir test yapılacağını da bildirdi.



Bloomberg daha önce yaptığı çağrıyı tekrarlayarak, New Yorklular'dan ellerini sık sık yıkamalarını istedi. H1N1 virüsünün özellikle yaşlılarda, 2 yaşından küçüklerde, şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı ya da diğer kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde etkisinin daha ciddi olduğunu belirten Bloomberg, bu insanların özellikle kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



Bloomberg kentte bugün ısınmaya başlayan havanın da virüsün etkisini azaltmasını beklediklerini bildirdi.



New York'un Queens semtinde bir ortaokulda müdür yardımcısı olan 55 yaşındaki Mitchell Wiener, 3 gün önce hastanede H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.