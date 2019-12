-NEW YORK'TA OTOBÜS KAZASI: 13 ÖLÜ NEW YORK (A.A) - 12.03.2011 - ABD'nin New York kentinde meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü. New York Times gazetesindeki haberde, kentin kuzeyinde olan kazada otobüsün devrildiği ve en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Otobüste 32 yolcu bulunduğu kaydedildi.