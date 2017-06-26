New York'ta Onur Yürüyüşü'ne politikacı desteği

Pazar günü New York’ta yapılan Onur Yürüyüşü’ne on binlerce kişi katıldı. LGBTİ bireyleri ve eşcinsel haklarını savunan destekçilerden oluşan kalabalık topluluk, Manhattan üzerinden Greenvich Village’e doğru yürüdü. Kentin merkezi Pazar günü eşcinsel hareketin sembolü olan gökkuşağı renklerine büründü.

Yürüyüşe politikacılar da destek verdi. Onur Yürüyüşü’ne katılanlar arasında New York’un Demokrat Partili Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo ve Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer da vardı. Yüzlerce polis güvenliği sağlamak için görev yaptı.

Chelsea Manning de katıldı

New York’ta 2015 yılında düzenlenen Onur Yürüyüşü’nde ülke çapında eşcinsel evliliğin yasallaştırılması kutlanmıştı. Ancak 2016 yılında yapılan yürüyüş ise Orlando’daki bir eşcinsel gece kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının gölgesinde geçmişti.

Bu yılki Onur Yürüyüşü’ne ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi damgasını vurdu. Bazı katılımcılar ellerinde Trump’ın politikalarını eleştiren dövizler taşıdı. Ancak bazı katılımcılar ise geçidin siyasileştirilmesine karşıydı ve geçidin "politik değil sosyal" olduğunu savundu.

Bu yılki Onur Yürüyüşü’ne mayıs ayında tahliye edilen Chelsea Manning de katıldı. Manning, ABD ordusunda görevliyken devlet sırlarını Wikileaks'e sızdırmaktan ötürü 35 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak yaklaşık 7 yıl hapis yattıktan sonra cezası, dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından indirilmişti.

Manning tutulduğu askeri cezaevinde Bradley olan adını cinsiyet değiştirdikten sonra Chelsea olarak değiştirmişti.

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