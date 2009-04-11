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Dünya

New York'ta öğrenciler üniversiteyi işgal etti

New York'taki New School Üniversitesi'nin rektörünün istifa etmesini isteyen öğrenciler kampüs binasını kısa süre işgal etti.

11 Nisan 2009 03:00

ABD'nin New York kentindeki New School Üniversitesi'nin rektörünün istifa etmesini isteyen öğrenciler kampüs binasını kısa süre işgal etti.

Öğrenciler üniversiteyi işgal etti - VİDEO

Eski Nebraska valisi ve senatör olan rektör Bob Kerrey'in gitmesini isteyen öğrenciler dün üniversitenin Manhattan'daki binasına girerek kapıları kilitledi. Öğrenciler, üniversitenin bütçesi ve yönetimi konularında da bazı taleplerde bulundu.



Öğrencilerin yaklaşık 5 saat süren eylemi, polisin binanın kilitlerini kırarak içeri girmesiyle sona erdi. Binanın dışında bekleyen protestocularla da polis arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Polisin 22 öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi.

Rektör Kerrey'nin doktora derecesinin olmamasının ve 2002'de öğrencilerle yapılan bir panelde Irak lideri Saddam Hüseyin'in devrilmesini desteklemesinin sol eğilimli üniversitede birçok öğrenciyi rahatsız ettiği belirtiliyor.

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