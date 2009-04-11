New York'ta öğrenciler üniversiteyi işgal etti

Eski Nebraska valisi ve senatör olan rektör Bob Kerrey'in gitmesini isteyen öğrenciler dün üniversitenin Manhattan'daki binasına girerek kapıları kilitledi. Öğrenciler, üniversitenin bütçesi ve yönetimi konularında da bazı taleplerde bulundu.Öğrencilerin yaklaşık 5 saat süren eylemi, polisin binanın kilitlerini kırarak içeri girmesiyle sona erdi. Binanın dışında bekleyen protestocularla da polis arasında çatışma çıktığı kaydedildi.Polisin 22 öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi.Rektör Kerrey'nin doktora derecesinin olmamasının ve 2002'de öğrencilerle yapılan bir panelde Irak lideri Saddam Hüseyin'in devrilmesini desteklemesinin sol eğilimli üniversitede birçok öğrenciyi rahatsız ettiği belirtiliyor.