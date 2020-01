-New York'ta Müslümanlar, polisi protesto etti NEW YORK (A.A) - 04.02.2012 - New York'ta Müslümanlar, polis ve New York Emniyet Müdürü Raymond Kelly'i protesto etti. Foley Square'de toplanan ve ''Wall Street'i İşgal Et'' hareketinin de destek verdiği Müslüman gruplar, alanda yaptıkları konuşmalarda, New York polisinin son dönemlerde Müslümanlara yönelik ayrımcılığına yeni bir unsurun daha eklendiğini, ''Üçüncü Cihad'' adlı belgeselin, New York polislerine terörle mücadele derslerinde izlettirildiğinin ortaya çıktığını belirtiler. Belgeselin Müslümanlara karşı propoganda amacıyla hazırlandığını söyleyen Müslüman gruplar, belgeselde mülakat yapılanlar arasında Emniyet Müdürü Kelly'nin de bulunduğunu ifade ettiler. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve Emniyet Müdürü Kelly'nin, ''Müslümanlara karşı önyargılı olan belgeselin polislere izlettirilmediğini'' söylediklerini, oysa AP tarafından ortaya çıkartılan yeni belgelerde, filmin polislere seyrettirildiğinin belirlendiğini ifade ettiler. Gösteride Müslüman gruplar, iki gün önce kentin fakir semtlerinden Bronx'da öldürülen 19 yaşındaki siyahi gencin de ''ırkçı polis'' tarafından silahsız olduğu halde evinde öldürüldüğünü ileri sürerek, ''Hepimiz Ramarley Graham'ız'', ''Hepimiz New Yorkluyuz'' ''Hepimiz Müslümanız'', ''Hepimiz Hristiyanız'', ''Birimize Yapılan Saldırı Hepimize Yapılmış Demektir'' diye sloganlar attılar. Protestocular gösteri sırasında sürekli New York Emniyet Müdürü Kelly ve polis aleyhine slogan attılar. Alanda protesto konuşmaları devam ederken bazı göstericilerin namaz kılması dikkati çekti.