-New York'ta Müslüman gruplardan polise protesto NEW YORK (A.A) - 18.11.2011 - New York'ta Müslüman gruplar, polisi protesto etmek için Foley Meydanı'nda toplandı. ABD'deki gelir dağılımı eşitsizliğini ve Wall Street'i iki aydır protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' hareketinin dün kentte tüm gün süren protesto gösterilerinin ardından, bugün de Müslüman gruplar cuma namazından sonra Foley Meydanı'nda toplandı. ''Wall Street'i İşgal Et'' grubunun da destek verdiği yaklaşık 200 gösterici, ellerinde New York polisine yönelik, ''Bize Saygı Gösterin, Biz de Size Saygı Gösterelim'' yazılı pankartlar taşıdı ve ''Müslümanlar Birleşin, Bizi Kimse Yenemez'' diye sloganlar attı. Protestocu gruba seslenen New York'un Harlem semtimdeki caminin siyahi imamı Talib Abdür-Raşid, ''Biz hem Müslümanız hem de Amerikalıyız. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve New York Emniyet Müdürü Raymond Kelly'nin bize saygı göstermesini istiyoruz. Siz gösterirseniz biz de size saygı gösteririz'' dedi. Emniyet Müdürü Kelly'i ve New York polisini New York'taki Müslüman gruplara karşı ayrımcılık yapmakla, cami ve Müslüman topluma ait okulları takip altına almakla suçlayan protestocu grubun, Foley Meydanı'ndaki eylemin ardından New York Emniyet Müdürlüğü binasına yürümeleri bekleniyor.