New York'ta mucize kurtuluş

Görgü tanıkları uçağın iniş takımları olmadan nehre doğru alçaldığını söyledi. İç hatlar seferini yapan uçakta 146 yolucu ile 5 mürettebat bulunuyordu. Uçağın kuş sürüsüne çarptığı, pilotun havaalanına geri dönmeye çalıştığı ancak başaramadığı dile getirildi. Ancak zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcuların tamamının kurtarıldığı açıklandı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı da uçağın düşmesinin bir terör saldırısıyla ilgisi olmadığını, ancak durumu yakından izlemeyi sürdüreceklerini açıkladı.Uçak kazasında, uçakta bulunan 155 kişinin tümümün sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Federal havacılık yetkilileri, Hudson Nehri’ne düşen uçakta 150 yolcunun ve 5 mürettabatının bulunduğunu ve tümünün kurtarıldığını teyid ettiler.Televizyonlardaki haberlerde, dondurucu nehir sularından kurtarılan yolcuların birkaçının hastaneye götürüldüğü, ancak çoğunluğunun durumunun iyi olduğu belirtildi.