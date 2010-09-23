New York'ta 'lokum diplomasisi'

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York temasları kapasamında pek çok liderle ikili temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'yla New York buluşması sıcak bir havada geçti. İki lider arasında "lokum diplomasisi" yaşandı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças'ın da katıldığı görüşmede Gül, konuklarına bizzat lokum ikram etti.



Gül, 9 kişinin öldüğü Mavi Marmara baskını nedeniyle özür dilemediği için İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le görüşmezken, Türkiye ve İran arasındaki yakınlaşan ilişkiler New York temaslarında da kendini gösterdi.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la Gül arasındaki görüşme samimi bir havada geçti. Buluşmada Dışişleri Bakanları Ahmet Davutoğlu ve Manuçehr Mottaki de hazır bulundu.



New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla da biraraya gelen Gül, aralarında Şili , Gabon, Namibya, Kolombiya ve Sri Lanka liderlerinin de bulunduğu çok sayıda liderle de ikili görüşmelerde bulundu.



