New York'ta liderler buluşması



BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk gününde ABD Başkanı Barack Obama, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande konuşma yapacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de BM Genel Kurulu’nda kısa bir konuşma yapması bekleniyor.

Genel görüşmelerin bir numaralı gündem maddesini Suriye krizi oluşturuyor.

Obama-Putin görüşmesi

IŞİD’e karşı uluslararası bir koalisyon önerisinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Obama ile ikili olarak da görüşecek. Putin'in BM'deki görüşmelerinde uluslararası koalisyon önerisini de gündeme getireceği belirtiliyor.

Putin en son yaklaşık 10 yıl önce BM genel görüşmelerinde konuşma yapmıştı. Obama ve Putin son iki yıl içerisinde Snowden ve Ukrayna krizi nedeniyle neredeyse hiç görüşmemişlerdi. Obama-Putin görüşmesi bu açıdan büyük önem taşıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasının Suriye krizine karşı bir işbirliği ile değil, barış anlaşmalarının Ukrayna’da hayata geçirilmesine bağlı olduğunu kaydetti.