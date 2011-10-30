New York'ta kravatsız zirve





T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon 'un katıldığı Kıbrıs zirvesi başladı.







Hürriyet'in haberine göre, Eroğlu ve Hristofyas, Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde, New York'un Long Island bölgesindeki Greentree Çiftliği'nde gerçeklesen 'kravatsız zirve'de bir araya geldi.

Görüşmelerin başlamasından önce gazetecilere poz veren, Eroğlu, Hristofyas ve Ban Ki Moon'a daha sonra BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer, Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lynn Pascoe ile Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları katıldı.





BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la New York'un Long Island bölgesindeki Manhasset kasabasında yaptığı üçlü görüşmenin ilk günü sona erdi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer, Genel Sekreterin Kıbrıslı liderlerle yaptığı görüşmede ''yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak ve vatandaşlık'' olmak üzere 4 ana konu üzerinde durulduğunu bildirdi. Downer, ''Görüşmeler olumlu, verimli ve azimli bir şekilde geçti. Bu kapsamda BM, görüşmelerin seyrinden memnundur'' dedi.









