-NEW YORK'TA KIŞ HAYATI FELÇ ETTİ NEW YORK (A.A) - 27.12.2010 - Kar yağışı ve tipinin hayatı felç ettiği New York'taki JFK ve La Guardia havaalanları ile New Jersey'in Newark havaalanı uçuşlara kapatıldı. Şiddetli tipi yüzünden görüşün sıfıra indiği New York'ta, dünden beri 1500'e yakın uçuş iptal edildi, ardından da 3 havaalanı uçuşlara kapatıldı. Uluslararası JFK Havaalanının bugün öğleden sonra açılması bekleniyor. Bu arada Noel tatili nedeniyle başka kentlere giden ve dün evlerine dönmek isteyen çok sayıda yolcunun, yerel havaalanlarında saatlerdir beklediği bildiriliyor. New York'ta uçuşlar dışında tren ve metro seferlerinde de zorluklar başgösteriyor. Amtrak New York'taki tren seferlerini iptal ederken, Long Island da yine birçok seferini erteledi. Kentte metro seferlerinin bazıları iptal edilirken, sabah erken saatlerde işe gitmek için metroya binen pekçok kişi de gecikmeler yüzünden saatlerce metroda kaldı. Kentte kar kalınlığının Central Park'ta sabah saatlerinde 50 santimetreye ulaştığı bildirildi. Noel tatili nedeniyle okulların bu hafta kapalı olması ve arabalarını park ettikleri yerlerden kar yüzünden çıkaramayan birçok kişinin işe gidememesi ya da toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri yüzünden kent trafiği oldukça sakin görünüyor. Kentte tipi dururken, yerel saatle öğleden sonra yolların karlardan temizlenerek trafiğe açılması ve New Yorkluların biraz daha rahat bir nefes alması bekleniyor.