-NEW YORK'TA KARSAN'A İLANLI TEPKİ NEW YORK (A.A) - 09.02.2011 - New York'ta şehir içinde ücretsiz dağıtılan Metro gazetesine verilen ilanda, şehirde 2013 yılından itibaren hizmet vermeye başlayacak taksiler için açılan ihalede finale kalan üç firmadan biri olan Türk şirketi Karsan protesto edildi. Nükleer İran'a Karşı Birlik Derneğince verilen ilan, gazetenin birinci sayfası ile arka sayfasında yer aldı. İlanda, finale kalan iki firma Karsan ve Nissan'ın İran ile ticaret yapması eleştirilirken, İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın sarı New York taksisi içinde ön koltukta otururken çizilmiş bir karikatürü de bulunuyor. Gazetenin ön sayfasında, ''New York'ta geleceğin taksisini hangi firma yapmalı?'' sorusuna yer verilirken, arka sayfasında ise, Karsan ve Nissan firmalarına ilişkin fotoğraflar ile ''İran ile ticaret yapan hiçbir firmanın New York'ta ticaret yapamayacağını New York'lu yetkililere söyleyin'' ifadeleri yer aldı. Aynı derneğin internet sitesinde de finale kalan iki firma Karsan ve Nissan ağır bir şekilde eleştirilirken, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'e yapılan çağrıda, İran ile ticaret yaptığı iddia edilen iki firmanın finalistler arasından çıkarılması gerektiği belirtildi. New York'ta özellikle metrolarda ve otobüs duraklarında ücretsiz dağıtılan günlük Metro gazetesinin önemli bir okuyucu kitlesi bulunuyor.