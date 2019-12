-NEW YORK'TA KARSAN'A YİNE ÖVGÜ NEW YORK (A.A.) - 02.03.2011 - İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, New York taksi ihalesinde finale kalan Türk otomotiv üreticisi Karsan'dan övgü ile söz etti. Karsan'ın finale kalan modeli V1'i ''göz alıcı'' diye niteleyen gazete, haberin girişinde ''New York'ta taksi çevirenler, çok yakında global otomotiv üreticileri Detroit, Japonya ya da Almanya'da üretilmiş değil, Türkiye'de yapılan bir araca biniyor olabilirler'' sözlerine yer verdi. New York'taki taksi sahiplerinin, New York Taksi ve Limuzinciler Odası tarafından onaylanmış aracı işletmek zorunda olduğu kaydedilen haberde, 2014 yılından itibaren şehirde hizmet veren 13 bin 200 taksinin tek bir model altında toplanacağı belirtildi. New Yorklular arasında 15 gün önce yapılan ankete de değinen gazete, 22 bin kişinin üçte ikisinin Karsan lehinde oy kullandığının altını çizerken, V1'i diğer iki finalist Nissan ve Ford'un izlediği vurgulandı. - DİĞER FİNALİST TRANSİT'TE TÜRKİYE'DEN - Financial Times, New York'taki ihalede finale kalan Karsan dışında diğer taksi adayı otomotiv üreticisi Ford'un modeli Transit'in de montajının Türkiye'de yapıldığını vurguladı. Haberde, Karsan'ın V1 modelinin özellikle panoramik cam tavanı ve aracın iki kapısında da tekerlekli sandalye rampası bulunmasının avantaj olduğu kaydedildi. Araçların ortak özelliklerinin ise kablosuz internet, priz girişleri, dijital televizyon ekranı ve kredi kartı pos makineleri olduğu belirtildi. New York taksi ihalesini kazanan aracın, Taksi ve Limuzinciler Odası tarafından bu ay içinde açıklanması bekleniyor.