New York'ta İsrail-Filistin zirvesi

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas New York'ta biraraya geldi.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Netanyahu ve Abbas ile önce ayrı ayrı görüştü.



Ardından üç lider kameraların karşısına birlikte geçti. 'Konuşmanın zamanı geçti, ilerlemek ve uzlaşmak lazım' diyen Obama, nihai statü görüşmelerinin yakında başlaması gerektiğini belirtti.



Görüşmede Abbas, İsrail'in Filistin yönetimi ile 2008'de Kudüs ve sınırları konusundaki görüşmelerde varılan anlaşmaları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.



İsrail Başbakanı Netanyahu ise tüm tarafların barış görüşmelerinin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlatılmasının gereği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.



İsrail medyasına göre Netenyahu, Obama'yı Filistin yönetiminin isteklerini kabul etmeden önce Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkilerinin biraz olsun normale dönmesi konusunda garanti vermeleri yönünde ikna etti.

