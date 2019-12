-New York'ta helikopter düştü NEW YORK (A.A) - 04.10.2011 - New York'ta içinde 5 kişinin bulunduğu belirtilen bir helikopterin ''East River'' nehrine düştüğü, pilot ve 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Manhattan'ın 34. sokağına yakın ''East River'' nehrinde meydana gelen kazada helikopterde bulunan bir kadının ise henüz bulunamadığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. New York polisinin arama kurtarma çalışmaları, nehirden botlarla havadan ise helikopterler aracılığıyla devam ediyor. Kurtarılan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.