-NEW YORK'TA FIRTINA NEW YORK (A.A) - 17.09.2010 - ABD'nin New York kentinde etkili olan şiddetli fırtınada 1 kişi öldü. Yetkililer, fırtınanın etkisiyle ağaçların devrildiğini, elektriklerin kesildiğini belirtirken, bir kişinin, aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu öldüğünü söyledi. Elektrik şirketi Con Edison'dan yapılan açıklamada da Quenns mahallesideki 26 binden fazla kişiyle Staten Island'daki 5 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.