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Dünya

New York'ta fare istilası

ew York Belediyesi kemirgenlerle mücadele için 32 milyon dolar bütçe ayırdı

31 Ağustos 2017 21:06

ABD’nin New York kentinde sayıları hızla artan farelere karşı mücadele kararı alındı. New York Belediyesi kemirgenlerle mücadele için 32 milyon dolar bütçe ayırırken, New York Belediye Başkanı Bil de Blasio, farelerin insan sağlığını tehdit ettiği yönünde Manhattan, Brooklyn ve Bronx’dan 10 binden fazla şikayet aldıklarını açıkladı.

Sol'un haberine göre, Blasio, “Fareleri kentimizde normal bir yaşamın parçası olarak kabul etmiyoruz. Mücadele çerçevesinde güneş kompaktörleri kurarak telden üretilmiş atık sepetlerini çelik kutularla değiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Öte yandan New York’un bir süre önce yapılan Amerikan Ulusal Bilim Akademisi’nin 10 milyonun üstünde nüfusu olan mega-kentler arasında yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre en kirli yer olduğu ortaya çıkmıştı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen metropolü New York dünyada en çok “enerji harcayan, çöp üreten ve doğal kaynak kullanan” şehri olarak belirlenmişti.

 

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