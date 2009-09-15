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Dünya

New York'ta evlere terör baskını!

ABD'nin New York kentinde polisin bazı evlere terör baskınları düzenlediği bildirildi.

15 Eylül 2009 03:00

ABD'nin New York kentinde polisin bazı evlere terör baskınları düzenlediği bildirildi.

Kentin Queens bölgesinde yapılan baskınların, yürütülen bir terörizm soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi.

New York Polis Departmanı (NYPD) Sözcüsü Paul Browne, NYPD ve Federal Haberalma Teşkilatı (FBI) tarafından terör baskınları yapıldığını doğruladı ancak detaylı bilgi vermedi.

Yetkililer, şu ana kadar baskın yapılan evlerde, bomba gibi kullanıma hazır mühimmat bulunamamasının, yakın zamanda bir saldırı planlanmadığı anlamına gelebileceğini belirtmekle birlikte, bir başka yetkili terör tehdidinin ciddiliğine ve aciliyetine dikkat çekti

Öte yandan federal yetkililerin, Kongre'de soruşturmayla ilgili bilgi vermeye başladığı kaydedildi.

Adı açıklanmayan iki istihbarat yetkilisi, zanlıların yapmayı planladıkları saldırının hedefi ya da kim tarafından yapılacağının belli olmadığını söylerken baskınların, zanlıların takip edilmesi sonucu düzenlendiğini kaydetti.

Yerel bir televizyon kanalı da şu ana kadar hiç kimsenin gözaltına alınmadığı duyurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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