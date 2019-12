-NEW YORK'TA EŞCİNSEL EVLİLİK YASALLAŞTI NEW YORK (A.A) - 24.07.2011 - ABD'nin New York eyaletinde eşcinsel evliliğiyle ilgili yasanın yürürlüğe girdiği ilk gün, 764 eşcinsel dünyaevine gidi. New York'ta eşcinsel evliliği yasal hale getiren kanunun onaylanmasının ardından nikah kıydırmak için yetkili makamlara başvuru yapan 2 bin 600'den fazla eşcinsel çiftin arasında yapılan kura sonucunda 764 çift New York'un değişik yerlerinde resmen evlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren nikah salonlarına akın eden New Yorklu eşcinseller heyecanla sıralarını bekledi. Eşcinsel evliliğin bugünden itibaren yasallaştığı New York'ta ilk olarak Phyllis Siegel (84) ve Connie Kopelov (76) çiftinin nikahı kıyıldı. Eşi Connie Kopelov'un yardımıyla oturduğu tekerlekli sandalye üzerinde basın mensuplarını karşısna çıkan Siegel soruları yanıtladı. Yaşlı eşcinsel çift, böylece New York'ta resmen evlenen ilk eşcinsel çift olarak tarihe geçti. Nikahların kıyıldığı salonların çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken çok sayıda eşcinsel de evlenen çiftlerin heyecanlarına hazırladıkları pankartlarla ortak oldu. Evlenen çiftlere konfeti ve çiçekler atan diğer eşcinseller zaman zaman ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı Yahudi eşcinsel çiftlerin ise resmi nikahın hemen ardından kurulan küçük çadır altında dini nikah kıydırdıkları gözlendi. Eşcinsel evliliğe destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da nikah salonlarının bulunduğu bölgeye gelerek tepkilerini dile getirdi.