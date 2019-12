New York'ta eşcinsel evliliğe onay çıktı!

T24

Karar, Obama'nın eşcinsellerle buluşmasının ardından çıktı

Eşcinsellerin evlenmesine göreve gelmesinden bu yana destek veren New York Valisi Andrew Cuomo'nun yasa tasarısını kısa süre içinde imzalaması beklenirken, Cuomo'nun imzasının ardından 30 gün sonra kararın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte New York eyaletinde eşcinsel çiftler ilk kez bu yaz ortasında evlenebilecekler.Kararın kabulü, ABD'de eşcinseller arasında kutlamalara yol açarken New York Eyaleti Katolik Kiliseler Birliği karardan hayal kırıklığı duyduğunu, evliliğin sadece kadın ve erkek arasında olabileceğini belirtti.ABD'de New York dışında sadece Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire ve Vermont eyaletleri eşcinsel çiftlerin evlenmesine kanunen izin veriyor.ABD Başkanı Barack Obama, New York'ta eşcinseller tarafından düzenlenen bir toplantıya katıldı.Manhattan’da bir otelde bağış toplamak için düzenlenen gala gecesine gelen Obama, organizatörler tarafından, "eşcinselleri sessiz kalmak zorunda bırakan yasayı ortadan kaldıran başkan" diye takdim edildi.Barack Obama, Amerikan silahlı kuvvetlerinde eşcinselleri eğilimlerini saklamak zorunda bırakan ve "Don’t ask, don’t tell" (Sorma, söyleme) denilen 17 yıllık uygulamayı geçersiz kılmıştı.Başkan Obama, 600 davetli önünde yaptığı konuşmada, eşcinsellerin de ülkedeki diğer çiftlerle aynı haklara sahip olduklarını düşündüğünü söylerken, New York eyaleti senatosunda yakında eşcinsel evliliğiyle ilgili oylanması beklenen yasa konusunda görüş belirtmedi.Obama konuşmasında, ABD’de ayrımcılıkların ortadan kaldırılması konusunda son iki yılda kaydedilen tüm ilerlemeleri anımsattı ve büyük alkış aldı.