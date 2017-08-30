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Dünya

New York'ta en ucuz sigaranın fiyatı 13 dolara çıktı!

Uygulama ile 900 bin kişinin tütün ürünleri tüketmeyi bırakması öngörülüyor

30 Ağustos 2017 00:29

ABD'nin New York kentinde bir paket sigaranın fiyatı en az 13 dolara çıktı. Kararın ardından New York, ABD’de tütün ürünlerinin en pahalıya satıldığı şehir oldu. Aynı değişiklikle tüketicilerin sigara satın alabileceği lisanslı yerlerin sayısı da yarı yarıya düşürüldü. Uygulama Belediye Başkanı Bill De Blasio’nun imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.

Satıcılar paket fiyatı 10 buçuk dolardan en az 13 dolara çıkartılan sigaraları, bulundukları semtin sosyal-ekonomik koşullarına, kira giderlerine göre 13 dolardan daha yüksek fiyata da satabilecek.

Sigaranın yol açtığı sağlık sorunları ile mücadele kapsamında fiyatları yükseltme kararı aldıklarını açıklayan De Blasio, yeni yasanın uygulanması ile birlikte kentimizde sigara içenlerin sayısını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda birçok hayatı kurtarmayı amaçlıyoruz dedi. De Blasio, kapalı alanlar, parklar, bazı sahiller ve alanlarda hali hazırda sigara içmenin yasak olduğunu anımsattı ve yeni uygulama ile birlikte New York’ta 900 bin kişinin tütün ürünleri tüketmeyi bırakacaklarını öngördüklerini belirtti.

Şu anda 8 bin 300 işletmenin sigara satma yetkisi olduğunu, bu sayının da yarı yarıya düşürüleceğini aktaran De Blasio, sigara içilebilen yerler konusunda da yeni kısıtlamalar getirileceğini söyledi. New Yorkta sigara içme oranları 2002de yüzde 21,5 iken 2015 yılında yaklaşık 14,3'e geriledi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri getirilen yeni kısıtlamalarla birlikte bu oranın 2020 yılına kadar yüzde 12ye düşeceğine inandıklarını açıkladı.

 

 

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