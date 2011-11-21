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Dünya

New York'ta El Kaide yanlısı bir kişi yakalandı NEW YORK (A.A)

21 Kasım 2011 10:02

-New York'ta El Kaide yanlısı bir kişi yakalandı NEW YORK (A.A) - 21.11.2011 - New York'ta polise, postanelere ve Irak ile Afganistan'dan dönen Amerikalı askerlerine bombalı saldırı düzenleme hazırlıkları yaptığı tespit edilen terör örgütü El Kaide yanlısı bir kişinin yakalandığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg düzenlediği basın toplantısında, 27 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti doğumlu ABD vatandaşı Jose Pimentel'in hafta sonunda Manhattan'da bir apartman dairesinde, polis devriye arabalarına, postanelere ve Irak ile Afganistan'dan dönen ve dönecek Amerikalı askerlere bombalı saldırılar düzenleme hazırlığı yaparken yakalandığını ve terör suçundan tutuklandığını bildirdi. Bloomberg, Pimentel'in başkalarıyla beraber terör saldırısı hazırlığı içinde olmadığının, yalnız davrandığının düşünüldüğünü belirterek ''Pimentel'in yurtdışı kaynaklı bir planın parçası olmadığına inanıyoruz'' dedi.  Pimentel'in evde boru tipi bomba yapımında kullanılan patlayıcı maddeyle yakalandığını, bu açıdan çok çabuk harekete geçtiklerini söyleyen Bloomberg, ''Bu son 10 yıl içinde New York'ta terörist saldırının planlandığı 14. vaka oldu'' diye konuştu.

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