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Dünya

New York'ta domuz gribi şüphesi

25 Nisan 2009 22:33

ABD'nin New York kentinde domuz gribinin belirtilerinin görüldüğü bir grup öğrenciye tahliller yapıldığı bildirildi.

New York sağlık yetkilileri, önceki günden bu yana 75 öğrenciye tahliller yapıldığını, ancak sonuçların henüz belli olmadığını belirtti.

Öğrencilerden hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı belirtilirken, bu öğrencilerden çoğunun kısa zaman önce Meksika'ya gittiği iddia edildi ancak bu iddia doğrulanmadı.

Bu öğrencilerin gittiği okulun, dün yapılması planlanan kuruluş yıl dönümü kutlamalarının iptal edildiği, dezenfekte edilmesi için hafta sonu binanın kapalı olduğu bildirildi.

Öğrencilerde solumun sorunları görüldüğü ancak belirtilerin hafif olduğu ifade edildi. Meksikalı yetkililer, Meksika genelinde 1004 kişiye A/H1N1 virüsü bulaştığını, 20 kişinin domuz gribinden, 48 kişinin de muhtemelen aynı virüsten yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

A/H1N1 virüsü, insan, domuz ve kuş gribi virüslerinin karışımından oluşuyor. Dünya Sağlık Örgütü ABD'de de ortaya çıkan virüsün daha da yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

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