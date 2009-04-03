T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York'ta dehşet günü

ABD'nin New York eyaletinin Binghamton kentinde 14 kişinin öldüğü saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.

03 Nisan 2009 03:00

ABD'nin New York eyaletinin Binghamton kentinde yaklaşık 40 kişiyi rehin alan saldırganın 14 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Binghamton’daki göçmenlere yardım merkezinde dün düzenlenen silahlı saldırının sorumluluğunu Pakistan'daki Taliban lideri Beytullah Mesud üstlendi.

Mesud, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak, "Onlar benim adamlarımdı. ABD'nin insansız uçaklarla yaptığı saldırılara karşılık olarak onlara emirleri ben verdim" dedi.

Göçmenlere yardım merkezine girerek çevresine ateş açan saldırganın, 42 yaşındaki Vietnam asıllı Jiverly Voong olduğu ve saldırı sırasında öldürüldüğü belirtildi.

New York Valisi David Paterson, gazetecilere yaptığı açıklamada, New York için son derece trajik bir gün yaşandığını söyledi ve ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.






ABD yine insansız uçakla vurdu:13 ölü

Afganistan'daki Amerikan güçleri Pakistan'daki bir bölgeye yine insansız uçakla bir saldırı düzenledi, saldırıda 13 kişi öldü.

Pakistan'ın El Kaide ve Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kuzey Veziristan bölgesinde bulunan bir eve insansız uçaktan füze fırlatıldığını bildiren bölge sakinleri, saldırıda "yabancı" konuklar ve ev sakinlerinden oluşan 13 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bölge sakinlerine göre, insansız uçakların bölgedeki uçuşları saldırıdan sonra bir süre daha devam etti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "atılan füzenin bazı konukların da bulunduğu evi havaya uçurduğunu, bazıları bu konuklar olmak üzere 13 kişinin öldüğü bilgisini aldıklarını" söyledi.

Ölenler arasında sivillerin de bulunduğunu belirten bir başka yetkili de, saldırıda ayrıca en az 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Afganistan'daki ABD güçlerinin elindeki insansız uçaklar, sıklıkla Pakistan tarafına geçerek, sınır kesiminde ve aşiret bölgelerinde uçuşlar yapıyor.

Pakistanlı yetkililere göre, insansız uçaklarla Pakistan tarafına yaptığı saldırıları geçen yıldan itibaren yoğunlaştıran ABD'nin bu sürede düzenlediği 35 civarındaki saldırıda yaklaşık 350 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24