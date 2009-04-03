New York'ta dehşet günü



ABD yine insansız uçakla vurdu:13 ölü

Mesud, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak, "Onlar benim adamlarımdı. ABD'nin insansız uçaklarla yaptığı saldırılara karşılık olarak onlara emirleri ben verdim" dedi.Göçmenlere yardım merkezine girerek çevresine ateş açan saldırganın, 42 yaşındaki Vietnam asıllı Jiverly Voong olduğu ve saldırı sırasında öldürüldüğü belirtildi.New York Valisi David Paterson, gazetecilere yaptığı açıklamada, New York için son derece trajik bir gün yaşandığını söyledi ve ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.Afganistan'daki Amerikan güçleri Pakistan'daki bir bölgeye yine insansız uçakla bir saldırı düzenledi, saldırıda 13 kişi öldü.Pakistan'ın El Kaide ve Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kuzey Veziristan bölgesinde bulunan bir eve insansız uçaktan füze fırlatıldığını bildiren bölge sakinleri, saldırıda "yabancı" konuklar ve ev sakinlerinden oluşan 13 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.Bölge sakinlerine göre, insansız uçakların bölgedeki uçuşları saldırıdan sonra bir süre daha devam etti.Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "atılan füzenin bazı konukların da bulunduğu evi havaya uçurduğunu, bazıları bu konuklar olmak üzere 13 kişinin öldüğü bilgisini aldıklarını" söyledi.Ölenler arasında sivillerin de bulunduğunu belirten bir başka yetkili de, saldırıda ayrıca en az 8 kişinin yaralandığını kaydetti.Afganistan'daki ABD güçlerinin elindeki insansız uçaklar, sıklıkla Pakistan tarafına geçerek, sınır kesiminde ve aşiret bölgelerinde uçuşlar yapıyor.Pakistanlı yetkililere göre, insansız uçaklarla Pakistan tarafına yaptığı saldırıları geçen yıldan itibaren yoğunlaştıran ABD'nin bu sürede düzenlediği 35 civarındaki saldırıda yaklaşık 350 kişi hayatını kaybetti.