-NEW YORK'TA CAMİ PROTESTOSU GERGİN GEÇTİ NEW YORK (A.A) - 23.08.2010 - New York'ta 11 Eylül terör saldırısı sonucu yıkılan ikiz kulelerin bulunduğu, "Sıfır Noktası" olarak adlandırılan bölge yakınında inşa edilmesi planlanan ve geçtiğimiz mayıs ayında inşasına izin verilen, "Park51-Cordoba Evi" adlı İslam Kültür Merkezine karşı protesto gösterileri yapıldı. Kentte, birkaç haftadır her pazar günü içinde caminin de yer alacağı İslam Kültür Merkezinin inşasına karşı çıkan gruplar ellerindeki pankartlarla Dünya Ticaret Merkezi yakınında toplanıyorlar. Projeyi savunan ve içlerinde Müslüman Amerikalıların yanı sıra her dinden bulunduğu diğer grup da merkezin inşa edilmesini savunmak ve projeye karşı çıkanları protesto etmek için çeşitli sloganlar atıyorlar. New York'ta dünkü protesto gösterisi sırasında polis barikat kurarak ellerinde Amerikan bayrağı bulunan iki karşıt grubun arasında herhangi bir olay çıkmasını önledi. İslam Kültür Merkezine karşı çıkanlar, ellerindeki "Burada Camiye Hayır", "Tüm Müslümanlar Terörist Değil Ama Tüm Teröristler Müslümandı", "İslamiyetle İlgili Bilmem Gereken Her şeyi 11 Eylül'de Öğrendim" yazılı pankartlar taşıyıp bu yönde sloganlar attı. Karşı grup da "Burası Özgür Bir Ülke", "Fanatiklerin Ne Dediğine Bakmayız, Dini Özgürlük Var" "Irkçılığa Son, Fanatikler, Gidin Buradan" sloganları attılar. İki grup arasında zaman zaman karşılıklı sözlü atışmalarla birlikte gergin anlar yaşansa da polisin de çabaları sonucunda protestolar olaysız sona erdi. Bu arada projenin yöneticilerinden İmam Faysal Abdül Rauf'un eşi Daisy Khan, ABC televizyon kanalında Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı. Programa New York'un Yahudi Kültür Merkezi başkanıyla birlikte katılan Khan, yıkılan ikiz kulelerin iki blok ötesinde kurulacak 13 katlı kültür merkezinde konferans salonu, toplantı odaları, yüzme havuzu, okul, çocuklara bakım merkezinin yanı sıra caminin de yer alacağını, binanın minaresinin bulunmayacağını belirtti. Khan, merkezin hoşgörü yuvası olacağını ve dinler arası hoşgörüyü savunacağını vurguladı. -ANKETLER- Time dergisi "Amerika İslamofobik mi?" başlıklığını kullandığı bu haftaki sayısının kapak dosyasında ABD'de Müslümanlara bakışın pek iyi olmadığını belirtirken yaptığı anketlerin sonuçlarına da yer verdi. Derginin 16-17 Ağustos tarihlerinde ABD genelinde yaptığı, 1002 kişinin katıldığı ankette, "Sıfır Noktasına" yakın bir yerde cami yapılmasına karşı çıkanların sayısının yüzde 61, projeyi destekleyenlerin sayısının yüzde 26, "bilmiyorum" diyenlerin sayısının ise yüzde 13 olduğu açıklandı.