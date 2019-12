-New York'ta cadılar ve protestocular birlikte yürüdü NEW YORK (A.A) - 01.11.2011 - New York'ta 39. Geleneksel Cadılar Bayramı Yürüyüşü düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Greenwich Village semtinde düzenlenen ve son derece renkli geçen yürüyüşe, ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğini, ekonomik politikaları protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcileri de katıldı. Yürüyüşe New Yorklular zombi, iskelet, uzaylı, vampir, cadı, ejderha gibi kostümlerle ve yüzlerine yaptıkları korkutucu makyajlarla katılırken bu yılki yürüyüşün temasının ''Her şeyi gören ve algılayan göz küresi'' olduğu, bu yüzden pek çok göz kürenin yürüyüşte kullanıldığı dikkati çekti. Polisin her yıl olduğu gibi yine güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe 40 günü aşkın süredir Zuccotti Park'ta eylemlerini sürdüren Wall Street protestocuları da katıldı. Gazetecilere ve televizyon kanallarına konuşan göstericiler, yürüyüşün protestolarını ilginç ve eğlenceli bir şekilde yapmalarına yardımcı olduğunu söylediler. Wall Street protestocularının ''Cadılar Bayramını İşgal Ediyoruz'', ''Vampir Ekonomisine Son'' ve ''Yüzde 99'u Temsil Ediyoruz'' gibi pankartlar taşıdıkları, zombi kıyafetlerinin yanı sıra siyasi mesajlar taşıyan kostümler giydikleri ve maske taktıkları gözlendi. Yürüyüşe anne ve babalarıyla New Yorklu çocuklar da katıldılar.