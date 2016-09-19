New York'ta BM Mülteci Zirvesi



Birleşmiş Milletler'in (BM) 71. Genel Kurulu genel görüşmelerinin düzenlendiği New York, peş peşe mülteci konulu iki zirveye birden ev sahipliği yapıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un davetiyle düzenlenen ilk zirve bugün, ABD Başkanı Barack Obama'nın girişimiyle düzenlenen diğer zirve ise yarın yapılacak.

Zirvenin hedefleri

Mültecilere yapılacak yardımların artırılması, bulundukları ülkelerde eğitim ve istihdam imkânlarına erişimi bugünkü zirvenin hedefleri arasında yer alıyor. Zirveye 193 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılımı bekleniyor. Mülteci zirvelerinde Almanya'yı Kalkınma Bakanı Gerd Müller ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier temsil ediyor.

'Yardım vaatleri kağıt üzerinde kaldı'

Zirve öncesi görüşlerini açıklayan Kalkınma Bakanı Gerd Müller, şubat ayında Londra'da yapılan Suriye konferansında yaklaşık 10 milyar dolarlık yardım sözü verildiğini hatırlattı. Henüz sözkonusu miktarın yarısının dahi toplanamadığını kaydeden Müller, "Suriye'de insanlar açlık çeker ve barınacak yer bulamazken bazı ülkelerin yardım vaatlerinin yalnızca kağıt üzerinde kalmış olması bir skandaldır" dedi.

'BM Mülteci Fonu oluşturulsun'

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, "Boş vaatler ne bebeklerin biberonlarını doldurur ne çocukların okula gidebilmesini sağlar ne de iş sahaları açar" eleştirisinde bulundu. Bakan Müller, her ülkenin ekonomik koşulları çerçevesinde katkıda bulunabileceği, BM'ye bağlı bir Mülteci Fonu oluşturulmasını talep etti. Müller, "Mültecilerin dünya çapında adaletli bir şekilde dağıtılmasına ihtiyaç var" uyarısında bulundu.