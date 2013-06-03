New York’ta bisikletli yaşam başladı

ABD’nin en büyük şehri New York bisiklet paylaşım sistemini başlattı. 6 000 bisikletin devreye girmesiyle New York’lular kent içi ulaşımda yeni bir seçeneğe kavuştu. Şehre yayılan 330 istasyonda bulunan bisikletler kentliler ve turistler tarafından kullanılabilecek.

Şimdiden 15 000 kişinin kayıt olduğu bisiklet paylaşım sistemine senede 95$ ödeyerek dahil olabiliyor ve aldıkları özel anahtarla her seferinde 45 dakika kullanabileceği bisiklete ulaşabiliyor. Turistler için 24 saatlik ve aylık gibi daha kısa süreli kullanım imkanları da var. Bisiklet paylaşım programı çerçevesinde biskletçilerin güvenlikleri için 100 000 kask dağıtılacak.

yeşilgazete.org'un haberine göre, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg bisiklet paylaşım sisteminin New York için büyük bir kazanım olduğunu belirtiyor.

Dünya üzerinde bisiklet paylaşım sistemine sahip Paris, Kopenhag, Boston gibi pek çok şehir bulunuyor. New York’un bu bisiklet hamlesine ABD’nin 2. büyük şehri Şikago’dan derhal cevap geldi. Şikago’da bisiklet paylaşım sisteminin bu yaz 4000 bisikletle başlayacağı Belediye yetkilileri tarafından açıklandı.