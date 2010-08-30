New York'ta bir Türk koca dehşeti

T24- New York'ta cinnet geçiren Türk koca, kendisini aldattığını iddia ettiği karısını öldürdükten sonra benzin dökerek evi ateşe verdi. Karısının cesediyle birlikte evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki plaja giden öfkeli koca, burada aşırı dozda ilaç alarak intihar etti.



Tüyler ürperten cinayet, New York’ta, çoğunlukla üst düzey gelir gurubun yaşadığı Long Island bölgesinin Lindenhurst kasabasında meydana geldi. 2000 yılında evlendikleri öğrenilen ve daha sonra boşanıp yeniden birlikte yaşayan Muhammed Karadağ ve Gülçin Karadağ’ın oturdukları, North Erie Caddesindeki evde sabaha karşı yangın çıktı. Saat 04.00 saatinde duyulan patlama sesleriyle uyanan komşuların ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Olay yerinde boş benzin bidonu bulan polis, evde yaptığı araştırmada kan izlerine rastladı. Polis, ifadesine başvurdukları komşularından Muhammed Karadağ’ın erken saatlerde kanlı bir kutunun içerisinde evde besledikleri kediyi kendilerine emanet ettiklerini öğrenmesinin ardından durumdan şüphelenen bölge cinayet masası ekipleri, alarma geçerek evde bulamadıkları aileyi aramaya başladı.



Sabahın erken saatlerinde başlayan insan avı, Karadağ’a ait cipin olay yerinden yaklaşık 25 km uzaklıkta "Sore Thumb Beach" plajının girişinde bulunmasıyla sona erdi. Polis Karadağ’ı arabasının tekerleri arasında kendinden geçmiş bir halde buldu.



ÖNCE İFLAS ARDINDAN BOŞANMA





52 yaşındaki Muhammed Karadağ’ın marangoz olarak çalıştığı ancak şirketinin inşaat sektöründe yaşanan krizle birlikte işlerinin çok kötü gittiği, Karadağ’ın iflas ettiği ve ardından çiftin boşanmaya karar verdiği ancak, aynı evde yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.



Karadağ’ın komşusu olaydan sonra polise verdiği ifadede Karadağ çiftinin uzun bir süredir hayattan umutlarını kesmiş herşeyi boş vermiş bir şekilde yaşadıklarını belirterek, "Bu yaz bahçelerindeki havuzun örtüsünü bile çıkartmadılar havuza ait bütün eşyaları komşulara dağıttılar, bahçeye ve çiçeklerede bakmamaya başladılar. Herşeyi boşvermişlerdi" dedi.



Cinayet masası dedektifi Gerard Pelkofsky konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yatak odasında bir vahşetin yaşandığına ait çok sayıda delilin bulunduğunu söyledi.



"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM BEN DE İNTİHAR EDECEĞİM"





Karadağ, karısını yatak odasında vahşice öldürmesinin ardından sabaha karşı 03.57’de yakınlarına yazdığı e-mailde karısını öldürdüğünü, kendisini de öldüreceğini yazarak veda etti. Karadağ e-maili gönderdikten sonra benzin dökerek evini yaktı. Karadağ e-mailde şunları yazdı:



"Bugün benim son günüm arkadaşlarım son iki senedir yaşadığım olaylar beni çok stres altına soktu en sonunda bunalıma girdim uykusuz geceler çoğaldı ve eşim dediğim kişinin beni gözümün önünde aldatması en son darbeydi bana. Son bir aydır yalvardım çek git diye gitmedi çok direndim ama en sonunda direnemedim. Bu akşam burada eşimi öldürdüm ben de intihar ediyorum. Başta ailem anam hakkını helel et ama namusumu temizledim onu çok sevmiştim hayatımı ona adamıştım seni bile kırmıştım anam onun için ama artık yol buraya kadarmış. Kalbini ferah tut, babamın yanına gidiyorum annanem babannem teyzemlerin yanına gidiyorum. Hakkınız helal edin başka bir şey diyemiyorum ve bütün arkadaşlarım hakkınızı helal edin."



HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIKTAN SONRA MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK





New York’ta işlenen tüyler ürperten cinayetin ardından olay yerine giden New York Emniyet Müdürlüğü toplum koordinatörü Erhan Yıldırım, ANKA’ya olayla ilgili yaptığı açıklamada olayın cinayet masası dedektifleri tarafından çok yönlü olarak araştırıldığını, cinayet zanlısı Karadağ’ın sağlık durumunun daha iyi gittiğini belirterek, "Hayati tehlikeyi atlatmasının ardından mahkemeye sevk edilecek" dedi.