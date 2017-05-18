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New York'ta bir araç Times Meydanı'ndaki yayalara çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 yaralı

Olayın bir kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu araştırılıyor

18 Mayıs 2017 22:07

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir araç, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Olay, New York'un en turistik alanlarından olan Times Meydanı'nda yaşandı. New York itfaiye depatmanının açıklamasına göre, olayda en az 13 kişinin yaralandı. 18 yaşında bir kadın da yaşamını yitirdi. 

Kırmızı Sedan marka bir aracın 45. caddede Broadway yakınında kaldırımda yürüyen yayalara çarptığı ifade edildi. Gözaltına alınan sürücüye alkol testi uygulandığı bildirildi. Söz konusu sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan sabıkası olduğu bildirildi.

ABD'li medya kuruluşu CBS, New York polisine dayandırdığı haberinde olayın terör bağlantısı olmadığını duyurdu.

Güvenlik önelmi alan polisin alanı kapattığı bildirildi. Olayın yaşandığı alanın hemen karşısında polis merkezi bulunuyor. 

ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili bilgilendirildi.

 

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