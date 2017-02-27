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Dünya
Deutsche Welle

New York'ta basın özgürlüğü protestosu

ABD'nin New York kentinden 250 dolayında kişi Trump'ın medya organlarına yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Gösteride, medyanın bağımsız olmadığı yerde demokrasinin de var olamayacağı vurgulandı.

27 Şubat 2017 14:17

ABD'nin New York kentinde "The New York Times" gazetesinin binası önünde düzenlenen basın özgürlüğü gösterisinde, yaklaşık 250 kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın medya organlarına yönelik ithamlarını protesto etti.

Bazı göstericilerin ağzına bant yapıştırdığının görüldüğü protesto gösterisinde, göstericiler taşıdıkları dövizlerle medya bağımsızlığının temin edilmesini talep etti.

Protesto gösterisine katılan emekli öğretmen Donna Marie Smith, otoriter rejimlerin ve diktatörlüklerin ilk hedefinin daima medya olduğunu belirtti. "Bu her zaman ilk yaptıkları şey, faşizmin eşiğindeyiz" dedi. Protestocular, 'bağımsız medyanın olmadığı yerde demokrasinden de söz edilemeyeceğine' dikkat çekti.

Geçen cuma günü Beyaz Saray'daki kayıt dışı basın toplantısına giden basın mensuplarının içeri alınmaması sonrası Beyaz Saray'ın artık aralarında CNN, The New York Times, Politico gibi medya kuruluşlarının da olduğu bazı medya devlerini basın toplantılarına almayacağı ortaya çıkmıştı. CNN ve The New York Times, muameleye sert tepki göstermiş, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de gelişmeleri eleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde medyaya yönelik söylemlerini sertleştirmiş ve medya organlarının büyük bölümünün 'halkın düşmanı' olduğunu söylemişti. Trump, cuma günkü konuşmasında ise medya organlarına hükümeti hakkında 'yalan haberler' yaymakla suçlamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/Afp, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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