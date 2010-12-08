-NEW YORK'TA ATATÜRK SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 08.12.2010 - New York'ta BM merkezinde ''Atatürk:Bir Ulusun Lideri'' adlı sempozyum düzenlendi. Sempozyumda modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yabancı akademisyenlerin gözüyle BM'de anlatıldı. İlki bir yıl önce yine BM'de Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği himayesinde düzenlenen sempozyum, İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Amerika Şubesi (İÜMEZUSA) ve Genç Türkler (Young Turks) dernekleri tarafından organize edildi. İÜMEZUSA'in bir önceki başkanı Mehveş Sönmez'in direktörlüğünü ve açılışını yaptığı sempozyumun sponsorluğunu Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation), Fenerbahçe USA dernekleri ile Tulumba.com üstlendi. Utah Üniversitesi Siyaset Bilimleri Bölümünde Profesör Umut Uzer'in moderatörlüğünü yaptığı sempozyuma konuşmacı olarak Princeton Üniversitesinden Atatürk hakkındaki çalışmalarıyla ünlü Profesör Heath Lowry, Princeton Üniversitesi öğretim görevlisi ve ABD'nin Afganistan eski büyükelçisi Robert Finn ile Atatürk üzerine araştırmalar yapan Profesör Arnold Reisman katıldı. Mehveş Sönmez, konuşmasında, geçen yıl düzenledikleri sempozyumun son derece başarılı geçtiğini belirterek, bu yıl da aynı başarıyı yakalamak istediklerini söyledi ve kendilerine destek veren tüm kuruluşlara teşekkür etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan da sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün ''Türkler'in babası'' olduğunu, akademisyenlerin de belirttiği gibi, ''Atatürk olmasaydı Türk devletinin bugün dünyada olamayacağını'' söyledi. Türk halkı için Atatürk'ün bağımsızlığı, ulusal birliği ve modernliği temsil ettiğini vurgulayan Apakan, kendi döneminin çok ilerisinde olan Atatürk'ün, dış politikadaki ''yurtta barış, dünyada barış'' anlayışının da BM'nin idealleriyle ve hedefleriyle son derece uyumlu olduğunu ifade etti. Sempozyumun moderatörlüğünü yapan Profesör Uzer de dileğinin, BM'de ikinci kez düzenledikleri sempozyumun bundan sonra geleneksel hale gelmesi olduğunu söyledi. Atatürk Sempozyumunu BM'de düzenlemenin son derece uygun olduğunu vurgulayan Uzer, Atatürk'ün barış, insan ve kadın hakları konusundaki düşünceleriyle reformlarının BM'nin idealleriyle aynı paralelde olduğunu kaydetti. -ATATÜRK'LE RÖPORTAJ YAPAN AMERİKALI GAZETECİ- Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Heath Lowry de, Atatürk'le röportaj yapan Amerikalı gazeteci Clarence K. Streit'ın, Ocak 1921'de Samsun'dan Ankara'ya yaptığı yolculuğun hikayesini ve Atatürk'le buluşmasını, bu seyahatta çektiği fotoğraflarla bir sunum eşliğinde anlattı. Streit'ın Amerikan gemisi Barker ile Samsun'a çıktığını söyleyen Lowry, Amerikalı gazetecinin bu seyahat sırasında geçtiği Merzifon, Yozgat, Çorum gibi şehirlerde yaşadığı hikayeleri katılımcılarla paylaştı. Lowry, Streit'ın Ankara'ya varışı ve kaldığı otel Taşhan hakkında detaylı bilgi verirken, Streit'in Atatürk'le konutunda buluştuğunu belirtti. Streit'ın röportaj sırasında çektiği Ulu Önder'in 2 portre fotoğrafını da izleyicilere gösteren Lowry sözlerini şöyle sürdürdü: ''Streit Atatürk'le görüşmesiyle ilgili izlenimlerini yazarken, Mustafa Kemal Paşa'nın hem entelektüel hem savaşçı, aynı zamanda hayalleri olan biri olduğunu belirtmiş. Atatürk'ün konutunun çok şık dizayn edildiği, çok fazla kitap olduğunu, röportajı Fransızca yaptıklarını, Atatürk'ün Fransızcasının çok akıcı olduğunu yazmış.'' Streit ile 1983'te ölümünden 3 yıl önce bir görüşme yaptıklarını kaydeden Lowry, ''Aralarında fotoğraflar ve yazılar olan bazı dökümanları bana vermişti. Daha sonra ailesinden diğer dokümanları da aldık. Şimdi Streit'ın anılarından oluşan bir kitap hazırladım. 200'e yakın fotoğraf vardı elimde. Bu fotoğrafların 120'ye yakınını kitapta kullandım. Kitaba son şeklini vermek üzereyiz. Yayın tarihi olarak da 19 Mayıs 2011'i belirledik'' diye konuştu.