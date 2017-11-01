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Dünya
Deutsche Welle

New York'ta araç yayaların arasına daldı

ABD'nin New York kentinde bir sürücü, aracıyla bisiklet ve yayaların olduğu yola girdi. Olayda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01 Kasım 2017 02:32

ABD'nin New York kentinde bir sürücü, kullandığı kiralık minibüsle bisiklet yoluna girerek insanlara çarptı. Associated Press'e konuşan bir yetkili, Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında yaşanan olayda altı kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, en az 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

New York polisi, bir başka araca çarptıktan sonra aracından çığlık atarak ve elindeki taklit silahları göstererek çıkan sürücünün vurulduğunu açıkladı. Söz konusu şüpheli gözaltına alındı.

ABD hükümetinden iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre; polis, olayın terör saldırısı olabileceğinden yola çıkıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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