New York'ta araç yayaların arasına daldı

ABD'nin New York kentinde bir sürücü, kullandığı kiralık minibüsle bisiklet yoluna girerek insanlara çarptı. Associated Press'e konuşan bir yetkili, Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında yaşanan olayda altı kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, en az 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

New York polisi, bir başka araca çarptıktan sonra aracından çığlık atarak ve elindeki taklit silahları göstererek çıkan sürücünün vurulduğunu açıkladı. Söz konusu şüpheli gözaltına alındı.

ABD hükümetinden iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre; polis, olayın terör saldırısı olabileceğinden yola çıkıyor.

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