New York’ta 'Ankara katliamı' protestosu

New York’ta toplanan HDP’li bir grup geçtiğimiz hafta Ankara’da resmi rakamlara göre 102 kişinin ölümüyle neticelenen bombalı saldırıyı kınadı. HDP New York Seçim Koordinasyonu tarafından düzenlenen programda, patlamada devletin ihmalleri olduğu ifade edilerek, sorumlular protesto edildi.

HDP’lilerin yanı sıra Amerikalı aktivistler, öğrenciler ve sivil halkın da aralarında olduğu 50 kişilik grup bugün New York Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerinde ‘İnadına barış’ yazılı pankartlar açan grup, ‘IŞİD öldürüyor, Türkiye izliyor’, ‘Faşizme karşı omuz omuza’, ‘Erdoğan bugün kaç çocuk öldürdün?’, ‘Katil, diktatör Erdoğan’ şeklinde slogan attı.

MHP gruptan küfürlü protesto

Türk bayrakları taşıyan beş kişilik MHP’li bir grup ise karşı kaldırımda toplanarak HDP’li grubu protesto etti. HDP tarafının sloganlarına MHP’lilerin küfürlerle karşılık vermesi dikkat çekti.

HDP New York Seçim Koordinasyonu yetkileri T24’e yaptıkları açıklamada barış çağrısı yapmak için toplandıklarını belirtti. HDP New York Seçim Koordinasyonu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Barış Mitingi’nde katledilen 106 insanımız için buradayız. Onlar “barış” diyemeden, IŞİD barbarları ortalığı kan gölüne çevirdi. Amerikalı öğrenci ve aktivist gruplarının da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu kınamada hayatını kaybeden ve yaralananların yarım bıraktığı mesajı söylemek için, “inadına barış” demek için buradayız.

Türkiye halkları artık farklılıklarını bir kenara bırakıp barış etrafında kenetlenmelidir. Çünkü, karşımızda tüm ülkeyi felakete sürükleyecek, başkent Ankara'nın göbeğinde canlı bombayla eylem yapan bir terör örgütü var. Hükümetin açıklamaları ve güvenlik tedbirleri yetersiz, hatta neredeyse canlı bomba adaylarına göz yumacak şeklindedir.

Bizim burada siyasi bir kimliğimiz yok. İnsan temel hak ve özgürlüğüne inanmış siviller olarak buradayız. Bize destek için gelmiş olan çocuklu anneye de, dersinden sonra elinde karanfille gelen öğrenci kardeşimize de “Hangi partidensiniz? Nereden geliyorsunuz?” demiyoruz. Görüyorsunuz, pankartlarımızı görenler gelip arkasında durabiliyor. Ne HDP'li olmasına gerek var, ne de Kürt olmasına. Ankara'da katledilen Atatürk imzalı tişörtü giyen de kardeşimizdir; aynı aileden katledilen 18 kişi de bizim ailemizdir”

Eylem, kırmızı karanfillerin sokağa atılmasıyla sona erdi.