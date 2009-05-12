New York'ta "Türk Günü Yürüyüşü" bu yıl 23 Mayıs'ta

ABD'nin New York kentinde "Türk Günü Yürüyüşü" bu yıl 23 Mayıs'ta yapılacak.



Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenecek Türk Günü Yürüyüşü ile ilgili yapılan açıklamada, yürüyüşün her yıl olduğu gibi bu yıl da Madison Caddesi'nde başlayacağı ve BM binasının karşısındaki Dag Hammerskjöld Parkı'nda sona ereceği bildirildi.



Türk Günü Yürüyüşü'nde Türkiye'den gelen sanatçıların konser vereceği, halk oyunları ve dans gruplarının gösteri yapacağı kaydedildi.



TADF açıklamasında, "Türk Amerikan Toplumu'nun en büyük Bayramı olan bu önemli güne ABD'de yaşayan tüm Türk ve Türk asıllı soydaşlarımız, Türk dostlarımız, Türkiye sevdalılarımız davetlidir" denildi.

