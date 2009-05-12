T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York'ta "Türk Günü Yürüyüşü" bu yıl 23 Mayıs'ta

12 Mayıs 2009 22:23

ABD'nin New York kentinde "Türk Günü Yürüyüşü" bu yıl 23 Mayıs'ta yapılacak.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenecek Türk Günü Yürüyüşü ile ilgili yapılan açıklamada, yürüyüşün her yıl olduğu gibi bu yıl da Madison Caddesi'nde başlayacağı ve BM binasının karşısındaki Dag Hammerskjöld Parkı'nda sona ereceği bildirildi.

Türk Günü Yürüyüşü'nde Türkiye'den gelen sanatçıların konser vereceği, halk oyunları ve dans gruplarının gösteri yapacağı kaydedildi.

TADF açıklamasında, "Türk Amerikan Toplumu'nun en büyük Bayramı olan bu önemli güne ABD'de yaşayan tüm Türk ve Türk asıllı soydaşlarımız, Türk dostlarımız, Türkiye sevdalılarımız davetlidir" denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24