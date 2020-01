-New York'ta "oy" protestoları NEW YORK (A.A) - 11.12.2011 - New York'ta ''10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü''nde kentin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi. Yüzden fazla sivil toplum kuruluşu, ABD'de pekçok eyalette son dönemlerde oy vermenin zorlaştırılıp oy verme hakkına kısıtlamalar getirildiğini belirterek protesto yürüyüşü düzenledi. Yüzden fazla sivil toplum kuruluşu, ABD'de pekçok eyalette son dönemlerde oy vermenin zorlaştırılıp oy verme hakkına kısıtlamalar getirildiğini belirterek protesto yürüyüşü düzenledi. Sayıları binlere varan protestocuların Manhattan'da Madison Caddesi ile 61. Sokakta başlattıkları protesto yürüyüşü, BM'nin tam karşısındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda yapılan mitingle devam etti. Dag Hammarskjold Parkı'nda yapılan mitingte söz alan konuşmacılar, ABD'de bazı eyaletlerde yeni kabul edilen ya da kabul edilmesi planlanan kanunlarla oy vermenin zorlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, seçmenlerin oy kullanabilmeleri için ''seçmen kimlik kartı'' almayı zorunlu hale getirdiğini, bunun için de seçmenden çok fazla sayıda resmi belge istendiğini anlattılar. Göstericiler, oy kullanmak için alınması şart olan bu kimlik kartını elde etmek için gereken belgeleri temin etmenin ise son derece zahmetli ve pahalı olduğunu, ayrıca sabıka kaydı olanların, oy kullanmalarına izin verilmemesi gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu söylediler. Bu kanunların toplumun yüzde 99'luk daha az refaha sahip olan kesimini ve özellikle de siyahi, Latin Amerikalı, Kızılderililer ile yaşlıları, çalışan kadınları, öğrencileri hedef aldığını, bu grupların oy kullanmasını yüzde 1'lik zengin kesimin istemediği görüşünü savunan göstericiler, ''Oy kullanma hakkı demokrasinin kalbidir. Amerika tarihi boyunca bu temel insan hakkını korumak için çok uğraştı, pekçok insanımız öldü, oy hakkımızın elimizden alınmasını istemiyoruz'' diye konuştular. -Wall Street'i İşgal Et Protestosu- İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir başka eylem de New York'un Union Square meydanında oldu. ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğini, bankaları ve Wall Street'i protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcileri, çocuklarıyla birlikte Union Square Parkı'nda, polisin eylemcilere uyguladığı şiddeti protesto etti.