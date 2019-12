-New York'ta "Irene" alarmı NEW YORK (A.A) - 26.08.2011 - New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Irene kasırgası vurmadan önce, kentin alçak bölgelerde yaşayanların zorunlu tahliye edilmesi talimatını verdi. Bloomberg, düzenlediği basın toplantısında, 250 binden fazla kişiyi kapsayacağı tahmin edilen tahliyelerin barınaklar açılır açılmaz başlayacağını belirtti. Daha önce zorunlu tahliye yapmadıklarını söyleyen Bloomberg, ''Fırtınanın çok ciddileşmesi ihtimali olmasaydı bunu şimdi de yapmazdık'' dedi. Kasırganın ABD'nin doğu kıyılarında etkili olması beklenirken, özellikle New York'u vuracağından endişe ediliyor. Öte yandan New York eyaletinin yanı sıra New Jersey ve Philadelphia eyaletlerinde de toplu ulaşım sisteminin çalışmayacağı belirtildi. New Jersey'de toplu ulaşım sisteminin New York'ta olduğu gibi yarın öğle saatlerinde Philadelphia'da ise pazar öğle saatlerinde duracağı kaydedildi. -Obama tatilini yarıda kesti- ABD Başkanı Obama, Irene kasırgası nedeniyle tatilinden erken dönüyor. Obama'nın, Martha's Vineyard'daki tatilinden yarın dönmesi bekleniyordu. Ancak Beyaz Saray Sözcü vekili Josh Earnest, Obama'nın bu akşam başkent Washington'da olacağını duyurdu. Başkan Obama'nın bu akşam Beyaz Saray'da olmayı ihtiyat açısından daha uygun gördüğünü kaydeden Earnest, kararın Obama'nın güvenliği açısından daha önce alınmadığını belirtti. Ancak, Obama'nın eşi Michelle Obama ve kızları, daha önce planlandığı gibi tatilden yarın dönecek.