New Yorklular KARSAN'ı seçti

T24 - New York taksi ihalesinde komisyonun vereceği karar öncesi, New York Taksi ve Limuzinciler Odasınca yapılan ankete katılan kent sakinleri, Türk firması Karsan'ın modelinin ''kent için en uygunu'' olduğuna karar verdi.





''Geleceğin Taksisi'' anketine katılan 22 bin 600 New Yorklu, üç finalist Karsan, Nissan ve Ford için ayrı ayrı değerlendirme yaparken, Karsan'ı beğenenlerin oranı yüzde 66 oldu. Bu oran, Nissan için yüzde 43'te, Ford için de yüzde 38'de kaldı.





New York Taksi ve Limuzinciler Odası Başkanı David Yassky, oy kullananların Karsan'ı seçmesinde tamamen camdan oluşan geniş görme açısına sahip tavanı ve özgün dizaynının etkili olduğunu düşündüğünü kaydetti.





Yassky, taksi ihalesiyle ilgili kararın açıklanacağı net bir tarih olmadığını ifade ederek, ''Anket sonuçları değerlendirmede önemli rol oynayacak. Ancak, karar için dayanıklılık, düşük onarım ve yedek parça maliyeti, çevresel etkiler gibi konular da çok önemli'' dedi.





Ankete katılan 22 bin 600 kişiden 14 bin 789'u Karsan için ''beğendim'' ve ''çok beğendim'' seçeneklerini işaretlerken, 3471 kişi ''olabilir'', 4 bin 318 kişi de ''bana göre değil'' seçeneğini işaretledi. ''Geleceğin taksisi'' ihalesinde finale kalan üç firmadan biri olan Karsan, eğer ihaleyi kazanırsa, 2013'ten itibaren 10 yıl boyunca 2 bin 650 adet taksi satacak. İhale sonuçlarının 2 ay içinde açıklanması, sözleşmenin de 2011 sonuna kadar imzalanması bekleniyor.







New Yorklular taksiyi "geç kaldıkları için" tercih ediyor



Öte yandan; Odanın anketinden çıkan bir başka sonuca göre New Yorklular, taksiyi daha çok ''geç kaldıkları için'' tercih ediyorlar.



Ankete katılanların yüzde 61'i taksi kullanmasının nedenini ''geç kalmak/yorgun olmak'' olarak açıklarken, ''bagajım olduğu için'', ''hava koşulları nedeniyle'', ''kalabalık seyahat ediyoruz, böylesi daha ekonomik'', ''yürümekten daha kolay'' şıkları katılımcıların taksi tercihlerindeki diğer nedenleri arasında yer aldı.