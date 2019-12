-NEW YORKLULAR: CAMİ BAŞKA YERE YAPILSIN NEW YORK (A.A) - 03.09.2010 - New York Times gazetesi tarafından yeni yapılan bir ankete göre, New Yorklular'ın yüzde 67'si, 11 Eylül terör saldırısı sonucu yıkılan ikiz kulelerin bulunduğu, ''Sıfır Noktası'' olarak adlandırılan bölge yakınında inşa edilmesi planlanan ve geçtiğimiz Mayıs ayında inşasına izin verilen ''Park51-Cordoba Evi'' adlı İslami Kültür Merkezinin başka bir yerde yapılmasını istiyor. Gazetenin bugün ilk sayfadan verdiği haberde, 27-31 Ağustos tarihleri arasında 892 New Yorklu'nun katıldığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre New Yorklular'ın yüzde 67'sinin, içinde cami de bulunacak İslami Kültür Merkezinin daha az tartışmalı bir yerde yapılmasını istedikleri, ama yüzde 67'lik bu kesimin Müslümanlar'ın kentte cami inşa etmesinin hakları olduğunu kabul ettikleri belirtildi. Ankete katılanların yüzde 27'sinin İslami Kültür Merkezinin planlandığı yerde yapılmasını istediği, buna karşı çıkılmasının Amerikan değerleriyle bağdaşmadığını düşündüklerini ortaya koydu. Ankete katılanların eğitim dereceleri yükseldikçe merkezin yapılmasına karşı çıkma oranının da azaldığı da gözlemlendi. New York Times gazetesi anketin sonuçlarını değerlendirdiği baş makalesinde, tartışmaya katılması gereken özgürlük ve hoşgörü taraftarlarının geriye çekilmesinin üzücü bir durum olduğunu, New York gibi ABD'nin en kozmopolitan kentinde yapılan anketin de acı bir şekilde Müslüman olan Amerikalılar'a karşı güvensizlik duyulduğunu ve anlayışsız davranıldığını ortaya koyduğunu vurguladı. Başmakalede New York Times gazetesi ankete katılan yüzde 27'lik azınlığın görüşüne katıldığını, yani İslami Kültür Merkezinin planlandığı yere yapılmasının doğru olacağını, aksi bir durumun Amerikan değerlerinin zayıflamasına yol açacağını düşündüğünü bildirdi. New York'ta son haftalarda İslam Kültür Merkezinin inşasına karşı çıkan gruplar, ellerindeki pankartlarla Dünya Ticaret Merkezi yakınında toplanıp Kültür Merkezinin yapımını protesto ediyorlar.