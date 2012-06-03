New York'lu Türk öğretmene öğrencisiyle seks yapma davası

16 yaşındaki öğrencisiyle seks yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan New York’lu Türk öğretmen Erin Sayar, Amerikalı eşi Jimmy Lathrop’ın ödediği kefaletle serbest bırakıldı. Sayar, tecavüz, cinsel istismar ve çocuğu tehlikeye atma suçlarından yargılanacak.

Hürriyet'in haberine göre, ABD’nin New York şehrinin Brooklyn semtinde James Madison Lisesi’nde 10 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuklu Erin Sayar’ın (36), öğrencisi Kevin Eng (16) ile ders çalışma bahanesiyle defalarca buluştuğu, birlikte uyuşturucu kullandıkları ve üç defa okul içinde, beş defa da otomobilde cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

Eski kız arkadaşı yakaladı

Uygunsuz ilişki, Kevin Eng’in kız arkadaşının, ikilinin Facebook mesajlaşmalarına ulaşıp durumu okul yönetimine bildirmesiyle ortaya çıktı. Sayar’ın avukatı Virginia Lopreto mahkemede yaptığı ilk savunmada, Eng’in daha önce okulda uyuşturucu satarken yakalandığını, Facebook hesabına girip özel yazışmaları sızdıran eski kız arkadaşının da psikolojik sorunlarından dolayı birkaç defa hastaneye kaldırıldığını ileri sürdü.

3 bin 856 aşk mesajı gönderdiler

Brooklyn Bölge savcısının hazırladığı ve önceki günkü duruşmada mahkemeye sunulan iddianamede, Erin Öğretmen ve okulun futbol takımında oynayan öğrencisi Eng’in Facebook üzerinden birbirlerine aşk mesajları gönderdikleri, hatta ikilinin 17 gün boyunca cep telefonlarıyla birbirlerine 3 bin 856 mesaj gönderdikleri kaydediliyor.

Ofisine kapanıyorlardı

Eng’in takım arkadaşlarından Eddie Reid, böyle bir ilişki olduğundan şüphelendiğini belirterek, “Her gün ağırlık idmanı yapıyorduk. Kevin ağırlık kaldırma odası yerine onun ofisine gidiyordu ve kapı da hep kilitliydi. Odaya doğru gidip kapıyı açmaya çalışanlar olurdu. O da (Erin Sayar) ‘Sınıfa gidin! Koridordan çıkın!’ diye bağırırdı” dedi.

Arabada seks yaptılar

Erin Sayar sekiz defa tecavüz, cinsel istismar, suç teşkil eden cinsel davranış, çocuğu tehlikeye atma suçlarından yargılanacak. Mahkemede, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erin Sayar, suçlu bulunursa dört yıla kadar hapis cezası alabilecek. Kevin Eng’in ailesi de, Türk öğretmen aleyhine 10 milyon Dolar’lık tazminat davası açtı.

Hapisten çıkardı, boşayacak

Erin Sayar, Amerikalı avukat kocası Jimmy Lathrop’un 10 bin Dolar’lık kefalet ücretini ödemesiyle tahliye edildi. Yakın çevresi, eşi tarafından aldatılan Lathrop’un son derece kızgın ve üzgün olduğunu, büyük utanç duyduğunu ve evliliğin devam edemeyeceğini düşünerek boşanma avukatlarıyla görüşmeye başladığını ileri sürdü.