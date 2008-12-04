New Yorklu medya şirketi 850 kişiyi işten çıkaracak

Medya şirketi Viacom, küresel ekonomik kriz nedeniyle 850 kişiyi işten çıkaracak, bazı üst düzey pozisyonlardaki yükselmeyi durduracak.



New York merkezli Viacom'dan yapılan açıklamada, söz konusu işten çıkarmaların şirketin tüm iş gücünün yüzde 7'sini teşkil ettiği ve bütün bölümleri etkileyeceği bildirildi.



Şirket, 4. çeyrekte yeniden yapılanma için vergi öncesi maliyetin 400 ila 450 milyon dolar olacağını belirtti.



İşten çıkarmalar ve bazı üst seviyelerdeki yükselmelerin durdurulmasının şirkete 2009 yılında vergi öncesi 200 ila 250 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.



