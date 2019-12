New York’da kriz 165 bin kişiyi işsiz bırakabilir

ABD'nin New York kentinde, finansal sektördeki krizin sonucu olarak 165 bin kadar kişinin işini kaybedebileceği bildirildi.



BBC'nin haberine göre, kentin baş mali müfettişi William Thompson, gelecek iki yılda 35 bini doğrudan finansal sektörde olmak üzere 165 bin kadar kişinin işini kaybedeceğini tahmin ettiğini söyledi.



Temmuz ayında ülkenin finans merkezi New York'ta işini kaybedeceklerin sayısını 80 bin kişi olarak öngören Thompson, rakamdaki yükselişin, "ülke durgunluğa doğru giderken ekonomik sorunların diğer sanayi sektörlerine de yayıldığını yansıttığını" ifade etti.



New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de Wall Street firmaları birkaç yıl ya da kar elde etmeye başlayıncaya kadar çok fazla vergi ödeyemeyecekleri için meydana gelecek gelir kaybı nedeniyle belediyenin bütçesinde kesintiye gidilmesini istemişti.



Bloomberg geçen ay, kentteki bütün kurumlara bu yıl için harcamalarını yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 5 düşürmesini söylemişti.