T24 LogoT24 Logo
Dünya

NEW YORK'DA EŞCİNSEL EVLİLİĞE ONAY NEW YORK (A.A)

16 Haziran 2011 23:37

-NEW YORK'DA EŞCİNSEL EVLİLİĞE ONAY NEW YORK (A.A) - 16.06.2011 - New York Eyalet Meclisi, eşcinsel evliliğine izin veren bir yasa tasarısını kabul etti.  Meclis kaynakları, çoğunluğu Demokratların oluşturduğu alt meclisin, eyalet Valisi Andrew Cuomo tarafından geçen salı günü sunulan ve "Marriage Equality Act" (Evlilik Eşitliği Kanunu) adı verilen yasa tasarısının 63'e karşı 80 oyla kabul edildiğini belirtti. New York eyaletindeki tüm çiftlerin evliliklerinde, ailelerini koruyarak ve temel haklarını tanıyarak ilişkilerinin resmen kabul edilmesi için ayrı cinsiyetten olmaları zorunluluğunu kaldıran yasa tasarısı, bundan sonra çoğunluğunu Muhafazakarların oluşturduğu eyalet senatosuna sunulacak. 32'ye karşı 26 demokrat ve 4 bağımsız demokrattan oluşan New York eyalet senatosu son olarak 2009'da benzer bir yasa tasarısını reddetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24