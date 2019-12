-NEW YORK'DA EŞCİNSEL EVLİLİĞE ONAY NEW YORK (A.A) - 16.06.2011 - New York Eyalet Meclisi, eşcinsel evliliğine izin veren bir yasa tasarısını kabul etti. Meclis kaynakları, çoğunluğu Demokratların oluşturduğu alt meclisin, eyalet Valisi Andrew Cuomo tarafından geçen salı günü sunulan ve "Marriage Equality Act" (Evlilik Eşitliği Kanunu) adı verilen yasa tasarısının 63'e karşı 80 oyla kabul edildiğini belirtti. New York eyaletindeki tüm çiftlerin evliliklerinde, ailelerini koruyarak ve temel haklarını tanıyarak ilişkilerinin resmen kabul edilmesi için ayrı cinsiyetten olmaları zorunluluğunu kaldıran yasa tasarısı, bundan sonra çoğunluğunu Muhafazakarların oluşturduğu eyalet senatosuna sunulacak. 32'ye karşı 26 demokrat ve 4 bağımsız demokrattan oluşan New York eyalet senatosu son olarak 2009'da benzer bir yasa tasarısını reddetmişti.