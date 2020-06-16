New York Valisi duyurdu: ABD Açık seyircisiz olarak düzenlenecek

New York Valisi Andrew Cuomo, teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası olan ABD Açık'ın 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cuomo, "ABD Açık 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde New York Queens'te seyircisiz olarak düzenlenecek. ABD Tenis Federasyonu (USTA) oyuncuların ve çalışanların sağlığını korumak için olağanüstü bir şekilde çalışacak." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık düzenlenirken, Fransa Açık 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine ertelenmiş, Wimbledon ise salgın nedeniyle iptal edilmişti.

Grand Slam nedir?

Yıl içinde gerçekleşen tenis turnuvaları arasında özellikle 4'ü daha büyük bir önem taşıyor. Tenis dünyasında en yüksek puanların elde edildiği ve Grand Slam olarak etiketlenen turnuvalar arasında Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık yer alıyor.



Grand Slam çekişmesi, Avustralya Açık turnuvası ile başlıyor. Final olarak ise sonbaharda oynanan Amerika Açık'la kapanıyor.