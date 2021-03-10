New York Valisi Cuomo'nun kendisini taciz ettiğini söyleyen kadınların sayısı altıya çıktı

T24 Dış Haberler

ABD'de bir kadın daha New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamasında bulundu. Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısı altıya çıktı.

The Albany Times Union gazetesinin aktardığı suçlamaya göre, ismi açıklamayan bir kadın, Cuomo'nun 2020'nin sonunda kendisine uygusuz bir şekilde dokunduğunu söyledi. Kadın, olayın çalışmak için çağrıldığı valilik konutunda gerçekleştiğini belirtti.

Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiaları ilk olarak eskide beraber çalıştığı Charlotte Bennett ve Lindsey Boylan'la başlamıştı. İki kadın da beraber çalıştıkları dönem Cuomo'nun kendilerine uygunsuz bir şekilde yaklaştığını söylemişti. Anna Ruch isimli başka bir kadın da Cuomo'nun kendisini bir düğünde zorla tutup öpmeye çalıştığını söylemişti.

The Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri hafta sonu, ismi verilmeyen iki başka kadının da Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamaları olduğunu aktarmıştı.

Hakkında cinsel taciz nedeniyle inceleme başlatılan Cuomo istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini söylemiş, davranışları nedeniyle özür dilemişti.