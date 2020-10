New York Valisi Cuomo'dan Trump'a: New York'a dönerse sokaklarda orduyla dolaşması daha iyi olur

ABD Başkanı Donald Trump'ın protesto gösterilerinin sürdüğü şehirleri federal fonları kesmekle tehdit eden bir belge imzalamasının ardından New York Valisi Andrew Cuomo , "New York sokaklarında yürümeyi düşünüyorsa korumaları yetmez, orduyla dolaşması daha iyi olur" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını politikaları yüzünden sık sık atışan Cuomo, Trump'ın ırkçılık karşıtı protestolara sahne olan şehirleri federal fonları kesmekle tehdit etmesine çok sert yanıt verdi. Vali Andrew Cuomo, New Yorklu olan Trump'a "Kendini korumak için orduyla gelirse iyi olur" ifadesiyle tepki gösterdi.

Trump; Seattle, Portland, New York, Washington gibi 'kanunsuz şehirlere' federal fonları kesmekle tehdit eden bir belge imzalamıştı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan 5 sayfalık uyarı belgesinde Trump "Yönetimim, federal vergilerden toplanan dolarların, kendilerinin kanunsuz bölge durumuna düşmesine göz yuman şehirlerin finanse edilmesine izin vermeyecek" dedi.

Belge, Adalet Bakanı William Barr'a 'şiddete ve mala mülke zarar verilmesine izin verilen ve düzenin sağlanması için mantıklı önlemlerin alınmasını reddeden anarşist bölgelerin sınırlarının belirlenip listesinin oluşturulması' talimatını veriyor.

Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought'a da yasaların verdiği maksimum izin çerçevesinde anarşist bölgelerin federal fonlardan yararlanmaları konusunda haklarının kısıtlanması ya da geriye düşürülmelerine yönelik federal kurumların başkanlarına yönerge göndermesi için 30 gün süre veriyor.

"O bir kral değil; yasadışı bir numara çekiyor"

Twitter'dan verdiği ilk tepkide şehirlerin Koronavirüs pandemisinin etkilerini atlatabilmek için federal fonlara ihtiyaçlarının olduğunu belirten New York Valisi, Trump için "O bir kral değil. New York şehrini fonsuz bırakamaz. Yasadışı bir numara çekiyor" dedi.

Basın toplantısı düzenleyerek tonunu sertleştiren Vali Cuomo, ABD Başkanı'nı "New York sokaklarında yürümeyi düşünüyorsa orduyla dolaşması daha iyi olur. New Yorklular onunla herhangi bir işlerinin olmasını istemiyor" sözleriyle hedef aldı.

Cuomo, "New York şehrinde dolaşmaya korumaları yetmez. İnsanlar gözleri onu görsün istemiyor" diye ekledi.

"New York şehrini öldürmek için etkin şekilde uğraşıyor"

Trump'ın federal fonların gözden geçirilmesine yönelik talimatlar verdiği belgenin yasallığına dair şüpheleri olduğunu belirten Cuomo, şunları söyledi:

"Kendisi aynı tas aynı hamam. Bu haksız, temelsiz, siyasi bir belgedir. Ve yasadışıdır. Ama New York şehrini öldürmeye yönelik yeni bir girişimdir. (Eski başkanlardan) Gerald Ford, 'bırakalım ölsün' demişti. Başkan Trump ise seçildiğinden beri New York şehrini öldürmek için etkin şekilde uğraşıyor."

New York'ta artan ateş açma ve cinayet vakalarını Trump'ın umursamadığını öne süren Cuomo, şöyle devam etti:

"Çünkü kendisi New Yorklu, ama New York şehri her zaman onu reddetti. Bir şaklaban olarak New York şehrinden kovuldu, onu en yakından tanıyanlar ondan en az hoşlananlar. New York şehrinde kimse ona saygı duymuyor, kimse onu ciddiye almıyor, sadece bir tabloid karikatüründen ibaret."