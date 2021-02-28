New York Valisi Andrew Cuomo hakkında iki kadından taciz suçlaması
28 Şubat 2021 09:44
ABD'de iki kadın New York Valisi Andrew Cuomo'nun kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.
The Guardian'da yer alan habere göre, geçen yıl kasım ayına kadar New York Valisi Cuomo'nun ekibinde yönetici asistanı ve sağlık politikaları danışmanı olarak çalışan Charlotte Bennett, Vali'nin geçen yıl kendisine taciz ettiğini açıkladı. Bennett, Cuomo'nun kendisine uygunsuz kişisel sorular sorduğunu söyledi.
Bennett'ten önce Vali Cuomo'nun ekibinde eski çalışanlardan Lindsey Boylan da Medium hesabından Cuomo'nun kendisini taciz ettiği birden fazla vaka olduğunu anlatmıştı. Boylan'ın ifşasının ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio suçlamalarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı. Cuomo, suçlamaları reddetmişti.
Bennett'in de suçlamalarda bulunmasının ardından bir açıklama yayımlayan Cuomo "Uygunsuz bir şekilde davranmadığını" söyledi ve bağımsız inceleme başlatılmasına açık olduğunu söyledi.