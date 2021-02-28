New York Valisi Andrew Cuomo hakkında iki kadından taciz suçlaması

ABD'de iki kadın New York Valisi Andrew Cuomo'nun kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen yıl kasım ayına kadar New York Valisi Cuomo'nun ekibinde yönetici asistanı ve sağlık politikaları danışmanı olarak çalışan Charlotte Bennett, Vali'nin geçen yıl kendisine taciz ettiğini açıkladı. Bennett, Cuomo'nun kendisine uygunsuz kişisel sorular sorduğunu söyledi.

Bennett'ten önce Vali Cuomo'nun ekibinde eski çalışanlardan Lindsey Boylan da Medium hesabından Cuomo'nun kendisini taciz ettiği birden fazla vaka olduğunu anlatmıştı. Boylan'ın ifşasının ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio suçlamalarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı. Cuomo, suçlamaları reddetmişti.

Bennett'in de suçlamalarda bulunmasının ardından bir açıklama yayımlayan Cuomo "Uygunsuz bir şekilde davranmadığını" söyledi ve bağımsız inceleme başlatılmasına açık olduğunu söyledi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Koronavirüs salgınının başında ABD'nin en çok etkilenen eyaletlerinden New York'ta attığı adımlar ve düzenli açıklamaları nedeniyle takdir görmüştü. Öte yandan geçen haftalarda gündem olan bir habere göre Cuomo'nun salgının en ağır olduğu dönemlerde hastanelerde yoğunluğu azaltmak için huzurevi ve bakımevlerini hastaları kabul etmek durumunda bıraktığı ortaya çıkmıştı.