New York, tuvalette cinsiyet ayrımcılığına son verdi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, trans bireylerin cinsiyet kimliklerine uygun tuvaletleri kullanmalarının önünü açan bir kararname imzaladı.

Sputnik’in haberine göre, tuvalete girmek isteyen New Yorkluların, biyolojik cinsiyetlerini kanıtlamak için kimlik kartı, sağlık belgesi ya da herhangi bir döküman ibraz etmesi yönündeki uygulama da çıkarılan kararnameyle iptal edildi.

​Belediye başkanlığının aldığı kararın, parklar, havuzlar, kamu kurumları da dahil o New York yönetiminin sahip olduğu tüm binalarda geçerli olacağı ifade edildi.

​ABD genelinde yoğun olarak tartışılan ‘cinsiyetsiz tuvaletler’ uygulaması, ilk olarak geçen yıl Texas eyaletindeki Houston’da uygulamaya geçirilmiş. Ancak karar, Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bölgede yapılan halk oylamasıyla iptal edilmişti.