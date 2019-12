-NEW YORK TÜRK FİLM FESTİVALİ'NİN TARİHİ BELLİ OLDU NEW YORK (A.A) - 28.10.2010 - 12. New York Türk Film Festivali Aralık ayında sinemaseverlerle bulaşacak. Merkezi New York'ta bulunan "Amerikan Türk Cemiyeti" (American Turkish Society-ATS) ve "Moon and Stars Project" tarafından düzenlenen festivaldeki filmler, bu yıl 3-5 ve 10-12 Aralık tarihlerinde "School of Visual Arts Theatre"da izlenebilecek. ATS ve Moon and Stars Project tarafından yapılan basın açıklamasında, 12 yıldır 300'ü aşkın klasik ve çağdaş dönem uzun metraj, belgesel ve kısa filmi gösterime sokarak 8 binin üzerinde New York seyircisine Türkiye sinemasını tanıtan festivalin, bu yılki programında 10 uzun metrajlı, 2 belgesel ve 9 kısa filmin yeraldığı bildirildi. "Moon and Stars Project"in Başkanı Kaan Nazlı festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Kültür Vakfı'nın (Turkish Cultural Foundation) değerli katkısı sayesinde, Türk sanatının tanıtımında önemli bir yer tutan bu festivali, ATS ile birlikte New York dışındaki sinemaseverlere de ulaştırabiliyor olmaktan memnunuz. Programlarımızın etkisinin katlanarak büyümesi için bu tür ulusal işbirlikleri büyük önem taşıyor" dedi. ATS Direktörü Selen Uçak da yaptığı açıklamada, "Bağışçılarımızın, sponsorlarımızın, reklam verenlerimizin, üyelerimiz ve dostlarımızın cömert destekleriyle Türkiye'nin yükselen ulusal film endüstrisinin en iyi örneklerini ABD'de yaşayan Türk ve Amerikalı film sevenlerimiz ile buluşturabilmenin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Buna ilaveten, Film Society of Lincoln Center ile işbirliği içinde önümüzdeki sene Kasım ayında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz "The Space Between: A History of Turkish Cinema" adlı eşi gorülmemiş bir film retrospektif projesinin hazırlıklarına başlamış bulunuyoruz" ifadelerin kullandı. New York Türk Kültür ve Turizm Ataşeliği'nin de destek verdiği festivalde, "11'e 10 Kala", "Kosmos", "Başka Dilde Aşk", "İki Dil Bir Bavul", "Absürdistan", "Bahar", "Bornova Bornova", "Chiennes D'Historie", "Fotojeni", "Güven Bana", "Min Dit", "Mutlu Bir Pazar Gününde Islak Borular", "Kıskanmak", "Ses", "Sürü", "Tülay German: Kor ve Ateş Yılları", "Unutma", "Üçte Bir", "Vavien", "Yüksek İhtimal" ve "Zu Vermieten" adlı filmler gösterilecek. Bu yılki festivalde yeralan kimi filmlerin Madison Türk Öğrenci Derneği, Milwaukee Türk Amerikan Derneği, Washington Eyaleti Türk Amerikan Kültür Derneği ve Cornell Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği tarafından da gösterileceği bildirildi.